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  4. Без сюрпризов. Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против Санта-Клары
Португалия
14 сентября 2024, 22:10 |
43
0

Без сюрпризов. Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против Санта-Клары

Поединок начнется в 22:30 по Киеву

14 сентября 2024, 22:10 |
43
0
Без сюрпризов. Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против Санта-Клары
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В Лиссабоне «Бенфика» сыграет против клуба «Санта-Клара». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе. Трубин не пропустил ни одного матча «Бенфики» в этом сезоне.

После четырех туров в активе «Бенфики» лишь 7 очков. «Орлы» выиграли два матча, один проиграли, а еще один поединок завершился вничью.

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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