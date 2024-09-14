Без сюрпризов. Трубин выйдет в старте Бенфики на матч против Санта-Клары
Поединок начнется в 22:30 по Киеву
Сегодня, 14 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу.
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В Лиссабоне «Бенфика» сыграет против клуба «Санта-Клара». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин традиционно начнет матч в стартовом составе. Трубин не пропустил ни одного матча «Бенфики» в этом сезоне.
После четырех туров в активе «Бенфики» лишь 7 очков. «Орлы» выиграли два матча, один проиграли, а еще один поединок завершился вничью.
🗒️ OUR 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 FOR TODAY!#SLBCDSC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/1GSFvbjgkG— SL Benfica (@slbenfica_en) September 14, 2024
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