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Чемпионат Португалии
Бенфика
14.09.2024 22:30 – FT 4 : 1
Санта Клара
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Португалия
15 сентября 2024, 07:21 |
369
0

Бенфика – Санта Клара – 4:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор

К вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Португалии

15 сентября 2024, 07:21 |
369
0
Бенфика – Санта Клара – 4:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии. «Бенфика», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, победила новичка элитного дивизиона «Санта Клару» со счетом 4:1. Украинец вышел в основе и отыграл весь матч, причем пропустил уже на первой минуте.

После 5 сыгранных туров «Бенфика» занимает третье место с 10 очками. «Санта-Клара» идет на шестой позиции с 9 пунктами.

Чемпионат Португалии. 5 тур

Бенфика – Санта Клара – 4:1

Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, ди Мария, 58 – Винисиус, 1

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Флорентину Луиш (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Vinicius (Санта Клара).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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