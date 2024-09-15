14.09.2024 22:30 – FT 4 : 1
Португалия15 сентября 2024, 07:21 |
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Бенфика – Санта Клара – 4:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор
К вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Португалии
15 сентября 2024, 07:21 |
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Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии. «Бенфика», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, победила новичка элитного дивизиона «Санта Клару» со счетом 4:1. Украинец вышел в основе и отыграл весь матч, причем пропустил уже на первой минуте.
После 5 сыгранных туров «Бенфика» занимает третье место с 10 очками. «Санта-Клара» идет на шестой позиции с 9 пунктами.
Чемпионат Португалии. 5 тур
Бенфика – Санта Клара – 4:1
Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, ди Мария, 58 – Винисиус, 1
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Антониу Силва (Бенфика).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Флорентину Луиш (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Vinicius (Санта Клара).
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