Бенфика – Санта Клара – 4:1. Как пропустил Трубин. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 5 тура чемпионата Португалии. «Бенфика», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, победила новичка элитного дивизиона «Санта Клару» со счетом 4:1. Украинец вышел в основе и отыграл весь матч, причем пропустил уже на первой минуте.

После 5 сыгранных туров «Бенфика» занимает третье место с 10 очками. «Санта-Клара» идет на шестой позиции с 9 пунктами.

Чемпионат Португалии. 5 тур

Бенфика – Санта Клара – 4:1

Голы: Актюркоглу, 27, Флорентину, 34, Антониу Силва, 47, ди Мария, 58 – Винисиус, 1