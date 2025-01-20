«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ

Норвежский гроссмейстер, а также 16-й чемпион мира по шахматам, Магнус Карлсен призвал руководство клуба «Манчестер Юнайтед» уволить главного тренера Рубена Аморима.

Карлсен в социальной сети Twitter лаконично продемонстрировал собственную позицию по отношению к португальцу после поражения в 22-м туре АПЛ против «Брайтона» (1:3).

«Аморим на выход», – написал Магнус.

В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» занимают 13-е место, имея в активе всего 26 пунктов. Начиная с нового года, «Манчестер Юнайтед» в трех матчах АПЛ оформил лишь одну победу.

Напомним, что Аморим возглавил английский коллектив в ноябре 2024 года.