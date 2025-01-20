«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
Магнус Карлсен недоволен результатами команды
Норвежский гроссмейстер, а также 16-й чемпион мира по шахматам, Магнус Карлсен призвал руководство клуба «Манчестер Юнайтед» уволить главного тренера Рубена Аморима.
Карлсен в социальной сети Twitter лаконично продемонстрировал собственную позицию по отношению к португальцу после поражения в 22-м туре АПЛ против «Брайтона» (1:3).
«Аморим на выход», – написал Магнус.
В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» занимают 13-е место, имея в активе всего 26 пунктов. Начиная с нового года, «Манчестер Юнайтед» в трех матчах АПЛ оформил лишь одну победу.
Напомним, что Аморим возглавил английский коллектив в ноябре 2024 года.
Amorim out— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) January 19, 2025
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