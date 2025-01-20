Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
Англия
20 января 2025, 01:25 | Обновлено 20 января 2025, 01:43
145
0

«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ

Магнус Карлсен недоволен результатами команды

20 января 2025, 01:25 | Обновлено 20 января 2025, 01:43
145
0
«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Магнус Карлсен

Норвежский гроссмейстер, а также 16-й чемпион мира по шахматам, Магнус Карлсен призвал руководство клуба «Манчестер Юнайтед» уволить главного тренера Рубена Аморима.

Карлсен в социальной сети Twitter лаконично продемонстрировал собственную позицию по отношению к португальцу после поражения в 22-м туре АПЛ против «Брайтона» (1:3).

«Аморим на выход», – написал Магнус.

В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» занимают 13-е место, имея в активе всего 26 пунктов. Начиная с нового года, «Манчестер Юнайтед» в трех матчах АПЛ оформил лишь одну победу.

Напомним, что Аморим возглавил английский коллектив в ноябре 2024 года.

По теме:
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную
Впервые с 2012 года Эвертон выиграл домашний матч АПЛ против Тоттенхэма
Магнус Карлсен Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 19 января 2025, 07:26 2
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025

Коко Гауфф и Паула Бадоса переиграли Белинду Бенчич и Ольгу Данилович соответственно

Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Футбол | 19 января 2025, 21:34 24
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо

Богдан Слюбик отдал предпочтение возвращению в «Рух»

Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19.01.2025, 07:41
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма
Футбол | 19.01.2025, 23:55
В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма
В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Футбол | 19.01.2025, 07:00
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
18.01.2025, 21:13
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
18.01.2025, 23:22 3
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем