Чемпионат Нидерландов. Шанс для Аякса. Лидеры первенства потеряли очки
Состоялся 19-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
С 18 по 19 января был проведен 19 тур чемпионата Нидерландов.
Лидер первенства ПСВ, неожиданно для многих, уступил на выезде команде «Зволле» – 1:3.
«Фейенорду» не удалось переиграть «Виллем II», поэтому поединок закончился со счетом 1:1.
А вот «Аякс» воспользовался осечками конкурентов и сократил расстояние до первой строчки благодаря победе над «Херенвеном» – 2:0.
Чемпионат Нидерландов. 19-й тур, 18-19 января
18.01. 17:30. «Зволло» – ПСВ – 3:1
18.01. 19:45. «Утрехт» – АЗ Алкмар – 0:0
18.01. 21:00. «Виллем II» – «Фейеноорд» – 1:1
18.01. 22:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген» – 2:1
19.01. 13:15. «НЕК Брэда» – «Твенте» – 2:1
19.01. 15:30. «Херенвен» – «Аякс» – 0:2
19.01. 15:30. «Алмере Сити» – «Хераклес» – 0:2
19.01. 17:45. «Неймеген» – «Фортуна» Ситтард – 4:1
19.01. 21:00. «Спарта» Роттердам» – «Валвейк» – 1:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|19
|15
|1
|3
|62 - 18
|46
|2
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|41 - 17
|45
|3
|Утрехт
|19
|12
|4
|3
|36 - 29
|40
|4
|Фейеноорд
|19
|10
|6
|3
|42 - 24
|36
|5
|Твенте
|19
|10
|4
|5
|39 - 25
|34
|6
|АЗ Алкмаар
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|7
|Гоу Эхед Иглс
|19
|9
|4
|6
|35 - 28
|31
|8
|Фортуна Ситтард
|19
|7
|4
|8
|26 - 32
|25
|9
|НАК Бреда
|19
|8
|1
|10
|23 - 32
|25
|10
|Херенвен
|19
|7
|3
|9
|21 - 35
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|7
|2
|10
|28 - 25
|23
|12
|Виллем-II
|19
|6
|5
|8
|24 - 26
|23
|13
|Зволле
|19
|5
|5
|9
|19 - 28
|20
|14
|Хераклес
|18
|4
|6
|8
|21 - 34
|18
|15
|Гронинген
|18
|4
|5
|9
|15 - 28
|17
|16
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17
|Алмере Сити
|19
|2
|4
|13
|10 - 39
|10
|18
|РКК Валвейк
|18
|1
|4
|13
|19 - 43
|7
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