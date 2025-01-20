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Нидерланды
20 января 2025, 02:36 | Обновлено 20 января 2025, 02:37
24
0

Чемпионат Нидерландов. Шанс для Аякса. Лидеры первенства потеряли очки

Состоялся 19-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

20 января 2025, 02:36 | Обновлено 20 января 2025, 02:37
24
0
Чемпионат Нидерландов. Шанс для Аякса. Лидеры первенства потеряли очки
Getty Images/Global Images Ukraine

С 18 по 19 января был проведен 19 тур чемпионата Нидерландов.

Лидер первенства ПСВ, неожиданно для многих, уступил на выезде команде «Зволле» – 1:3.

«Фейенорду» не удалось переиграть «Виллем II», поэтому поединок закончился со счетом 1:1.

А вот «Аякс» воспользовался осечками конкурентов и сократил расстояние до первой строчки благодаря победе над «Херенвеном» – 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур, 18-19 января

18.01. 17:30. «Зволло» – ПСВ – 3:1
18.01. 19:45. «Утрехт» – АЗ Алкмар – 0:0
18.01. 21:00. «Виллем II» – «Фейеноорд» – 1:1
18.01. 22:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген» – 2:1
19.01. 13:15. «НЕК Брэда» – «Твенте» – 2:1
19.01. 15:30. «Херенвен» – «Аякс» – 0:2
19.01. 15:30. «Алмере Сити» – «Хераклес» – 0:2
19.01. 17:45. «Неймеген» – «Фортуна» Ситтард – 4:1
19.01. 21:00. «Спарта» Роттердам» – «Валвейк» – 1:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 19 15 1 3 62 - 18 46
2 Аякс 19 14 3 2 41 - 17 45
3 Утрехт 19 12 4 3 36 - 29 40
4 Фейеноорд 19 10 6 3 42 - 24 36
5 Твенте 19 10 4 5 39 - 25 34
6 АЗ Алкмаар 19 10 4 5 33 - 19 34
7 Гоу Эхед Иглс 19 9 4 6 35 - 28 31
8 Фортуна Ситтард 19 7 4 8 26 - 32 25
9 НАК Бреда 19 8 1 10 23 - 32 25
10 Херенвен 19 7 3 9 21 - 35 24
11 НЕК Неймеген 19 7 2 10 28 - 25 23
12 Виллем-II 19 6 5 8 24 - 26 23
13 Зволле 19 5 5 9 19 - 28 20
14 Хераклес 18 4 6 8 21 - 34 18
15 Гронинген 18 4 5 9 15 - 28 17
16 Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17 Алмере Сити 19 2 4 13 10 - 39 10
18 РКК Валвейк 18 1 4 13 19 - 43 7
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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