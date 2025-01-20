Чемпионат Нидерландов. Шанс для Аякса. Лидеры первенства потеряли очки

С 18 по 19 января был проведен 19 тур чемпионата Нидерландов.

Лидер первенства ПСВ, неожиданно для многих, уступил на выезде команде «Зволле» – 1:3.

«Фейенорду» не удалось переиграть «Виллем II», поэтому поединок закончился со счетом 1:1.

А вот «Аякс» воспользовался осечками конкурентов и сократил расстояние до первой строчки благодаря победе над «Херенвеном» – 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 19-й тур, 18-19 января

18.01. 17:30. «Зволло» – ПСВ – 3:1

18.01. 19:45. «Утрехт» – АЗ Алкмар – 0:0

18.01. 21:00. «Виллем II» – «Фейеноорд» – 1:1

18.01. 22:00. «Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген» – 2:1

19.01. 13:15. «НЕК Брэда» – «Твенте» – 2:1

19.01. 15:30. «Херенвен» – «Аякс» – 0:2

19.01. 15:30. «Алмере Сити» – «Хераклес» – 0:2

19.01. 17:45. «Неймеген» – «Фортуна» Ситтард – 4:1

19.01. 21:00. «Спарта» Роттердам» – «Валвейк» – 1:1

Турнирная таблица