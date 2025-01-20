Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все налаживается? Гвардиола прокомментировал прогром над Ипсвичем
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
19.01.2025 18:30 – FT 0 : 6
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 января 2025, 02:50 | Обновлено 20 января 2025, 02:52
33
0

Все налаживается? Гвардиола прокомментировал прогром над Ипсвичем

В 22-м туре АПЛ «горожане» обыграли соперника со счетом 6:0

20 января 2025, 02:50 | Обновлено 20 января 2025, 02:52
33
0
Все налаживается? Гвардиола прокомментировал прогром над Ипсвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о погроме над «Ипсвичем» в 22-м туре АПЛ (6:0).

«Все было действительно хорошо. Мы были очень агрессивны, и с мячом мы были быстрее, мудрее в решениях, которые нам приходилось принимать. Самое важное сегодня – это результат по понятным причинам.

Мы поняли, что когда мы делаем все правильно, мы можем соревноваться и быть командой, которая нам нравится. Надеюсь, игроки это почувствуют. В последнее время мы много говорили о том, что нам не хватало. Тем более, что у нас не было многих игроков.

Иметь Рубена Диаша в команде – это здорово. Фил не был там первые два-три месяца. Когда он улыбается каждый день, то любая игра – это точно два или три гола. Кевина не было в прошлом сезоне, но теперь он играет на уровне.

Шаг за шагом, надеюсь, больше игроков смогут вернуться, мы сможем быть более последовательными и показывать такие выступления чаще, потому что до сих пор в этом сезоне мы этого не делали», – высказался Гвардиола.

В турнирной таблице «горожане» всего лишь четвертые, имея в активе 38 зачетных баллов.

По теме:
Временный успех или прогресс? Реакция фанатов Эвертона на игру Миколенко
«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 20 января 2025, 00:00 19
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open

Поединок 1/8 финала мейджора состоится 20 января, ориентировочное время начала – 02:30

Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Бокс | 19 января 2025, 09:26 1
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»

Легендарный боксер вспомнил свой бой против Джейка Пола

Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
MMA | 19.01.2025, 13:13
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Футбол | 19.01.2025, 21:34
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
18.01.2025, 00:59 2
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
19.01.2025, 13:02
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
Эдди ХИРН: «Фьюри увидел, как вели себя Усик и Джошуа, поэтому послал всех»
18.01.2025, 15:04 4
Бокс
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем