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  4. Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Англия
18 января 2025, 21:13 |
1714
0

Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»

Наставник «Брентфорда» в восторге от игры «Ливерпуля»

18 января 2025, 21:13 |
1714
0
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк назвал лучшую команду в мире. Франк выделил лидера АПЛ «Ливерпуль».

«Мы играли с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». И, как по мне, «Ливерпуль» на уровень выше «горожан» и «канониров».

Эта команда великолепно играет на каждом клочке поля, великолепно играют в атаке. «Ливерпуль» – это лучшая команда в АПЛ и в мире. Они главные фавориты на титул», – сказал Франк.

Сегодня «Брентфорд» едва не отобрал очки у «Ливерпуля», пропустив два гола уже в компенсированное арбитром время.

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Томас Франк Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд
Дмитро Олійник Источник: BBC
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