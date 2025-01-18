Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк назвал лучшую команду в мире. Франк выделил лидера АПЛ «Ливерпуль».

«Мы играли с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». И, как по мне, «Ливерпуль» на уровень выше «горожан» и «канониров».

Эта команда великолепно играет на каждом клочке поля, великолепно играют в атаке. «Ливерпуль» – это лучшая команда в АПЛ и в мире. Они главные фавориты на титул», – сказал Франк.

Сегодня «Брентфорд» едва не отобрал очки у «Ливерпуля», пропустив два гола уже в компенсированное арбитром время.