Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Наставник «Брентфорда» в восторге от игры «Ливерпуля»
Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк назвал лучшую команду в мире. Франк выделил лидера АПЛ «Ливерпуль».
«Мы играли с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем». И, как по мне, «Ливерпуль» на уровень выше «горожан» и «канониров».
Эта команда великолепно играет на каждом клочке поля, великолепно играют в атаке. «Ливерпуль» – это лучшая команда в АПЛ и в мире. Они главные фавориты на титул», – сказал Франк.
Сегодня «Брентфорд» едва не отобрал очки у «Ливерпуля», пропустив два гола уже в компенсированное арбитром время.
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