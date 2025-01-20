Н. Киченок / Фернандес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 20 января в 02:00
20 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграют против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок пройдет первым запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Кристины Младенович и Чжан Шуай, либо против Чжань Хаоцин и Людмилы Киченок.
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