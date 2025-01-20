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Australian Open
20 января 2025, 01:14 | Обновлено 20 января 2025, 01:21
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0

Н. Киченок / Фернандес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда Australian Open 2025 20 января в 02:00

20 января 2025, 01:14 | Обновлено 20 января 2025, 01:21
40
0
Н. Киченок / Фернандес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

20 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграют против первого сеяного тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США). Поединок пройдет первым запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Кристины Младенович и Чжан Шуай, либо против Чжань Хаоцин и Людмилы Киченок.

📺 Видеотрансляция

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Надежда Киченок Лейла Фернандес Катерина Синякова Тейлор Таунсенд смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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