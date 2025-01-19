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Major League Soccer
19 января 2025, 14:02 | Обновлено 19 января 2025, 14:14
389
0

Интер Майами – Америка – 2:2 (пен. 3:2). Месси забил головой. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча, в котором отличился Месси

19 января 2025, 14:02 | Обновлено 19 января 2025, 14:14
389
0
Интер Майами – Америка – 2:2 (пен. 3:2). Месси забил головой. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

19 января состоялся товарищеский матч между командами Интер Майами (США) и Америка (Мексика).

Поединок прошел на нейтральном стадионе Эллиджент Стэдиум в Неваде. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказался американский коллектив – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интер Майами – Америка – 2:2 (пен. 3:2). Месси. забил головой. Обзор матча:

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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