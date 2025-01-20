Трубин – в топе на уровне с Ди Марией. Рейтинг зарплат в Бенфике

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин является одним из самых высокооплачиваемых игроков в своем клубе, сообщает Capology.

23-летний голкипер получает 3,85 млн евро в год. Больше него в «Бенфике» зарабатывает только полузащитник Ренату Саншеш.

Топ-10 рейтинга имеет следующий вид:

1. Ренату Саншеш – 6,92 млн евро в год

2-4. Анатолий Трубин – 3,85 млн евро в год

2-4. Анхель Ди Мария – 3,85 млн евро в год

2-4. Артур Кабрал – 3,85 млн евро в год

5. Оркун Кекчю – 3 млн евро в год

6-8. Керем Актюркоглу – 2,88 млн евро в год

6-8. Вангелис Павлидис – 2,88 млн евро в год

6-8. Фредрик Аурснес – 2,88 млн евро в год

9. Николас Отаменди – 2,52 млн евро в год

10. Леандру Баррейру – 2,5 млн евро в год

Ранее сообщалось, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик занимает 6-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков своего клуба.