«Это самый большой клуб в мире». Анхель Ди Мария – о трансфере в Реал
Звездный аргентинец играл за сливочных с 2010 по 2014 год.
Аргентинский вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал свои впечатления от перехода в «Реал» летом 2010 года:
«Переход в Реал чувствовался, будто признание, в качестве одного из 10-15 лучших игроков мира, это самый большой клуб в мире, а играть там — это как представлять национальную команду».
Аргентинский вингер перешел в «Реал» летом 2010 года из «Бенфики» за 33 миллиона евро. Ди Мария провел за королевский клуб 190 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 85 голевых передач. Летом 2014 года вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летней звезды в 3 миллиона евро.
В сезоне 2023/24 Ди Мария провел за «Бенфику» в португальской лиге 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.
🗣️ Ángel Di María: "Joining Real Madrid felt like being recognized as one of the top 10-15 players in the world, it's the biggest club in the world, and playing there is like representing a national team." pic.twitter.com/SEYUhGAGKz— Madrid Zone (@theMadridZone) September 14, 2024
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