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  4. «Это самый большой клуб в мире». Анхель Ди Мария – о трансфере в Реал
Испания
14 сентября 2024, 16:47 |
802
0

«Это самый большой клуб в мире». Анхель Ди Мария – о трансфере в Реал

Звездный аргентинец играл за сливочных с 2010 по 2014 год.

14 сентября 2024, 16:47 |
802
0
«Это самый большой клуб в мире». Анхель Ди Мария – о трансфере в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал свои впечатления от перехода в «Реал» летом 2010 года:

«Переход в Реал чувствовался, будто признание, в качестве одного из 10-15 лучших игроков мира, это самый большой клуб в мире, а играть там — это как представлять национальную команду».

Аргентинский вингер перешел в «Реал» летом 2010 года из «Бенфики» за 33 миллиона евро. Ди Мария провел за королевский клуб 190 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 85 голевых передач. Летом 2014 года вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летней звезды в 3 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Ди Мария провел за «Бенфику» в португальской лиге 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.

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Анхель Ди Мария Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Бенфика трансферы
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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