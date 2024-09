«Это самый большой клуб в мире». Анхель Ди Мария – о трансфере в Реал

Аргентинский вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал свои впечатления от перехода в «Реал» летом 2010 года:

«Переход в Реал чувствовался, будто признание, в качестве одного из 10-15 лучших игроков мира, это самый большой клуб в мире, а играть там — это как представлять национальную команду».

Аргентинский вингер перешел в «Реал» летом 2010 года из «Бенфики» за 33 миллиона евро. Ди Мария провел за королевский клуб 190 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 85 голевых передач. Летом 2014 года вингер перешел в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 36-летней звезды в 3 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 Ди Мария провел за «Бенфику» в португальской лиге 28 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 11 голевых передач.

🗣️ Ángel Di María: "Joining Real Madrid felt like being recognized as one of the top 10-15 players in the world, it's the biggest club in the world, and playing there is like representing a national team." pic.twitter.com/SEYUhGAGKz