«Лучше Родри и Фернандиньо». Зинченко назвал лучшего опорника
Украинский игрок считает лучшим оборонным полузащитником своего одноклубника
Фулбек лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кого считает лучшим опорным полузащитником, с которым украинец когда-либо играл:
«Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо. Родри идеально вписывается в систему Сити, если его унести, команда выглядит совсем иначе».
Партей и Зинченко вместе играют за «Арсенал». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего гонца в 18 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Партей провел за «Арсенал» в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
🇺🇦👀 According to Zinchenko, Thomas Partey is the best holding midfielder he's ever played with, even better than Rodri.— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2024
Do you agree with Zinchenko⁉️🤔
pic.twitter.com/SGHpeSWjlU
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