Фулбек лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кого считает лучшим опорным полузащитником, с которым украинец когда-либо играл:

«Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо. Родри идеально вписывается в систему Сити, если его унести, команда выглядит совсем иначе».

Партей и Зинченко вместе играют за «Арсенал». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего гонца в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Партей провел за «Арсенал» в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

