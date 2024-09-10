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  4. «Лучше Родри и Фернандиньо». Зинченко назвал лучшего опорника
Англия
10 сентября 2024, 10:18 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:41
241
0

«Лучше Родри и Фернандиньо». Зинченко назвал лучшего опорника

Украинский игрок считает лучшим оборонным полузащитником своего одноклубника

10 сентября 2024, 10:18 | Обновлено 10 сентября 2024, 10:41
241
0
«Лучше Родри и Фернандиньо». Зинченко назвал лучшего опорника
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Партей

Фулбек лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, кого считает лучшим опорным полузащитником, с которым украинец когда-либо играл:

«Томас Партей — лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо играл, он даже лучше Родри и Фернандиньо. Родри идеально вписывается в систему Сити, если его унести, команда выглядит совсем иначе».

Партей и Зинченко вместе играют за «Арсенал». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 31-летнего гонца в 18 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Партей провел за «Арсенал» в АПЛ 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Александр Зинченко Томас Партей Родри Фернандиньо Арсенал Лондон
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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