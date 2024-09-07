ВИДЕО. Шедевр от Руни. МЮ и Селтик сыграли матч легенд на Олд Траффорд
Матч в основное время завершился вничью, а в серию пенальти выиграли шотландцы
Сегодня, 7 сентября, состоялся благотворительный матч легенд между английским «Манчестер Юнайтед» и шотландским «Селтиком».
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Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За «красных дьяволов» сыграли такие легендарные игроки, как Уэйн Руни, Пол Скоулз, Брайан Робсон и Димитар Бербатов.
В основное время команды сыграли вничью – 1:1, а в серии пенальти победили кельты со счетом 5:4. Шедевральным голом отметился лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в истории Уэйн Руни, который классно пробил со штрафного.
Матч легенд. 7 сентября.
Манчестер Юнайтед – Селтик – 1:1 (5:4 пен.)
Гол Уэйна Руни
Wonderful from Wazza ☄️ #MUFC || @MU_Foundation— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2024
Today's Legends game has raised almost £1 million for @MU_Foundation! 👏— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2024
Thank you for your amazing support ❤️#MUFC
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