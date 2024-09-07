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Англия
07 сентября 2024, 20:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
809
1

ВИДЕО. Шедевр от Руни. МЮ и Селтик сыграли матч легенд на Олд Траффорд

Матч в основное время завершился вничью, а в серию пенальти выиграли шотландцы

07 сентября 2024, 20:37 | Обновлено 07 сентября 2024, 21:20
809
1
ВИДЕО. Шедевр от Руни. МЮ и Селтик сыграли матч легенд на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Сегодня, 7 сентября, состоялся благотворительный матч легенд между английским «Манчестер Юнайтед» и шотландским «Селтиком».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За «красных дьяволов» сыграли такие легендарные игроки, как Уэйн Руни, Пол Скоулз, Брайан Робсон и Димитар Бербатов.

В основное время команды сыграли вничью – 1:1, а в серии пенальти победили кельты со счетом 5:4. Шедевральным голом отметился лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в истории Уэйн Руни, который классно пробил со штрафного.

Матч легенд. 7 сентября.

Манчестер Юнайтед – Селтик – 1:1 (5:4 пен.)

Гол Уэйна Руни

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Уэйн Руни Пол Скоулз Брайан Робсон Димитар Бербатов Манчестер Юнайтед Селтик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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