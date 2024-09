ВИДЕО. Шедевр от Руни. МЮ и Селтик сыграли матч легенд на Олд Траффорд

Сегодня, 7 сентября, состоялся благотворительный матч легенд между английским «Манчестер Юнайтед» и шотландским «Селтиком».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За «красных дьяволов» сыграли такие легендарные игроки, как Уэйн Руни, Пол Скоулз, Брайан Робсон и Димитар Бербатов.

В основное время команды сыграли вничью – 1:1, а в серии пенальти победили кельты со счетом 5:4. Шедевральным голом отметился лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в истории Уэйн Руни, который классно пробил со штрафного.

Матч легенд. 7 сентября.

Манчестер Юнайтед – Селтик – 1:1 (5:4 пен.)

Гол Уэйна Руни

Today's Legends game has raised almost £1 million for @MU_Foundation! 👏



Thank you for your amazing support ❤️#MUFC