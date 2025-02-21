Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков пользуется серьезным спросом в АПЛ и Серии А, сообщает известный журналист Руди Галетти.

«Георгий Судаков всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов, включая «Наполи». Украинец занимает 1-е место в последнем отчете CIES Football Observatory по самой высокой ориентировочной стоимости трансферов (49,5 млн евро) для игроков в возрасте до 23 лет, которые играют за пределами топ-5 европейских лиг», – написал Галетти в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 25 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с «горняками» рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего хавбека составляет 32 млн евро.

Ранее известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым.