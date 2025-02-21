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Англия
21 февраля 2025, 10:42 |
1089
5

Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А

Георгий Судаков пользуется спросом

21 февраля 2025, 10:42 |
1089
5
Звездой сборной Украины интересуются топ-клубы АПЛ и Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков пользуется серьезным спросом в АПЛ и Серии А, сообщает известный журналист Руди Галетти.

«Георгий Судаков всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов, включая «Наполи». Украинец занимает 1-е место в последнем отчете CIES Football Observatory по самой высокой ориентировочной стоимости трансферов (49,5 млн евро) для игроков в возрасте до 23 лет, которые играют за пределами топ-5 европейских лиг», – написал Галетти в Twitter.

В текущем сезоне Судаков сыграл за «Шахтер» 25 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Георгия с «горняками» рассчитан до конца 2028 года. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего хавбека составляет 32 млн евро.

Ранее известный журналист назвал клубы, которые интересуются Судаковым.

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Источник: Динамо завершает переход талантливого одноклубника Неймара
Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы УПЛ Наполи Руди Галетти
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 6
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Burevestnik
в CIES про орієнтовну вартість трансферу вказано
Судаков    42 - 58 лям
Забарний  59 - 74
Сікан        19 - 25
Ванат        19 - 25
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+1
ViAn
Я так розумію, що мова про Саутгемптон і Монцу? Влітку їм дійсно знадобиться підсилення, бо ж більшість гравців підуть.
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0
Fitness.sports
Его бы давно купили если бы не вся история жизни Мудрика в Англии. Из-за этого большие деньги за него не дадут. 35-40 лимонов будет нормально. Тем более Шахтёр ближайший 2 года ЛЧ группу явно не увидит. Ценник соответственно падает.
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0
Saar
🤣🤣🤣🤣🤣
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0
kadaad
В сборной Украины нет никаких звезд, посредственные инвалиды!!!
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-2
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