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Англия
05 сентября 2024, 16:46 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:49
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Роналду агитирует экс-игрока Реала перейти в Аль-Наср

Криштиану хочет видеть в своем клубе Матео Ковачича

05 сентября 2024, 16:46 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:49
300
0
Роналду агитирует экс-игрока Реала перейти в Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Ковачич и Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» рассматривает возможность приобретения Матео Ковачича в зимнее трансферное окно.

Согласно информации от корреспондента CBS Sports, инициатором этого трансфера выступает Криштиану Роналду, который настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Сити».

«Аль-Наср» готов предложить хорватскому футболисту впечатляющую зарплату в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в неделю. Однако для реализации этого плана клубу необходимо освободить финансовые ресурсы, возможно, путем продажи Садио Мане или Талиски.

Стоит отметить, что Ковачич связан контрактом с «Манчестер Сити» до 2027 года, что может усложнить переговоры. Тем не менее, саудовский клуб намерен серьезно побороться за игрока.

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трансферы Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ Матео Ковачич Манчестер Сити
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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