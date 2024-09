Роналду агитирует экс-игрока Реала перейти в Аль-Наср

Саудовский клуб «Аль-Наср» рассматривает возможность приобретения Матео Ковачича в зимнее трансферное окно.

Согласно информации от корреспондента CBS Sports, инициатором этого трансфера выступает Криштиану Роналду, который настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Сити».

«Аль-Наср» готов предложить хорватскому футболисту впечатляющую зарплату в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в неделю. Однако для реализации этого плана клубу необходимо освободить финансовые ресурсы, возможно, путем продажи Садио Мане или Талиски.

Стоит отметить, что Ковачич связан контрактом с «Манчестер Сити» до 2027 года, что может усложнить переговоры. Тем не менее, саудовский клуб намерен серьезно побороться за игрока.

