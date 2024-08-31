ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бывшего полузащитника Челси
Билли Гилмор покинул состав «Брайтона»
Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании шотландского полузащитника английского «Брайтона» Билли Гилмора.
Условия сотрудничества 23-летнего футболиста с неаполитанским клубом пока не известны, но ранее в СМИ распространяли информацию о 5-летнем контракте.
Сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.
Ранее «Наполи» официально объявил о подписании нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
🔥 Run like Hell— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2024
Gilmour is in town 🎸⚽️
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeGilmour pic.twitter.com/YhYn6bj3pr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду Ротаня можно остановить, но не коллективом Поздеева в таком его состоянии
Таулант Сефери продолжит карьеру в турецкой команде Бодрумспор