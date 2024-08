ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бывшего полузащитника Челси

Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании шотландского полузащитника английского «Брайтона» Билли Гилмора.

Условия сотрудничества 23-летнего футболиста с неаполитанским клубом пока не известны, но ранее в СМИ распространяли информацию о 5-летнем контракте.

Сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее «Наполи» официально объявил о подписании нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

