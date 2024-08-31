Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бывшего полузащитника Челси
Италия
31 августа 2024, 14:28 |
1024
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бывшего полузащитника Челси

Билли Гилмор покинул состав «Брайтона»

31 августа 2024, 14:28 |
1024
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал бывшего полузащитника Челси
CalcioNapoli24. Билли Гилмор

Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании шотландского полузащитника английского «Брайтона» Билли Гилмора.

Условия сотрудничества 23-летнего футболиста с неаполитанским клубом пока не известны, но ранее в СМИ распространяли информацию о 5-летнем контракте.

Сумма трансфера, по информации Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Билли Гилмор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее «Наполи» официально объявил о подписании нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По теме:
Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом
Наполи исключил из заявки на сезон 100-миллионного игрока. В чем причина?
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон
Билли Гилмор Наполи Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: ФК Наполи
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2024, 13:30 0
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команду Ротаня можно остановить, но не коллективом Поздеева в таком его состоянии

Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Футбол | 31 августа 2024, 06:16 0
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро

Таулант Сефери продолжит карьеру в турецкой команде Бодрумспор

Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30.08.2024, 21:13
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 31.08.2024, 14:42
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Когда Бавария? Известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2024/25
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Теннис | 30.08.2024, 21:16
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
29.08.2024, 13:55 53
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 9
Баскетбол
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем