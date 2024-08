Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



One change from last time out - Trossard replaces Martinelli



Let's keep this momentum going, Gunners ✊