Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон
Англия
31 августа 2024, 13:24 | Обновлено 31 августа 2024, 13:25
784
1

Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон

Матч 3-го тура АПЛ начнется в 14:30 по киевскому времени

31 августа 2024, 13:24 | Обновлено 31 августа 2024, 13:25
784
1
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

По теме:
Карпаты – Ворскла. Лупашко и Долганский определились с составами
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Стерлинг выступил с признанием, перейдя из Челси в Арсенал
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брайтон стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30 августа 2024, 21:13 4
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо

Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 30 августа 2024, 19:19 11
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов

Наибольшие шансы на титул у Манчестер Сити, на втором месте – Реал Мадрид

Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Теннис | 31.08.2024, 06:50
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
Футбол | 31.08.2024, 12:39
Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 17:49
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Зато у нас в сборной Сидор и Степа.
1 Микола слева с практикой, еще раз неужели дубинчака нельзя было вызвать?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
29.08.2024, 10:47
Теннис
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 308
Футбол
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем