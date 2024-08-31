Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на игру Арсенал – Брайтон
Матч 3-го тура АПЛ начнется в 14:30 по киевскому времени
В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Брайтон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «канониров» Александр Зинченко начнет матч на скамейке запасных.
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024
One change from last time out - Trossard replaces Martinelli
Let's keep this momentum going, Gunners ✊
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to take on @Arsenal in the @PremierLeague. 📝 pic.twitter.com/Y6R1YK02FN— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже
Наибольшие шансы на титул у Манчестер Сити, на втором месте – Реал Мадрид
1 Микола слева с практикой, еще раз неужели дубинчака нельзя было вызвать?