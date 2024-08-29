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  4. Джокович установил уникальное достижение на турнирах Grand Slam
US Open
29 августа 2024, 11:04 |
528
0

Джокович установил уникальное достижение на турнирах Grand Slam

Новак стал единственным, у которого есть как минимум 90 выигранных матчей на всех мейджорах

29 августа 2024, 11:04 |
528
0
Джокович установил уникальное достижение на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович обыграл своего соотечественника Ласло Дьере во второй раунде Открытого чемпионата США – 6:4, 6:4, 2:0 (отказ).

Эта победа стала для Джоковича 90-й на кортах американского мейджора. Теперь на его счету есть 90 или больше выиграшных матчей на всех турнирах Grand Slam. Он выиграл 94 поединка на Australian Open, 96 – на Ролан Гаррос и 97 – на Уимблдоне.

Также серб опередил Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на кортах US Open, у швейцарца их 89. Их обходит лишь Джимми Коннорс (98).

Отметим, что в Нью-Йорке Новак выиграл 4 титула, проиграв при этом шесть финалов.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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