Джокович установил уникальное достижение на турнирах Grand Slam
Новак стал единственным, у которого есть как минимум 90 выигранных матчей на всех мейджорах
Действующий чемпион US Open серб Новак Джокович обыграл своего соотечественника Ласло Дьере во второй раунде Открытого чемпионата США – 6:4, 6:4, 2:0 (отказ).
Эта победа стала для Джоковича 90-й на кортах американского мейджора. Теперь на его счету есть 90 или больше выиграшных матчей на всех турнирах Grand Slam. Он выиграл 94 поединка на Australian Open, 96 – на Ролан Гаррос и 97 – на Уимблдоне.
Также серб опередил Роджера Федерера по количеству выигранных матчей на кортах US Open, у швейцарца их 89. Их обходит лишь Джимми Коннорс (98).
Отметим, что в Нью-Йорке Новак выиграл 4 титула, проиграв при этом шесть финалов.
9⃣0⃣ wins at every Grand Slam for Novak! pic.twitter.com/F9Wiy59a50— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2024
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