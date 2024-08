Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии

Английский «Ливерпуль» вскоре подпишет итальянского вингера туринского «Ювентуса» Федерико Кьезу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 26-летнего футболиста 13 миллионов евро с учетом бонусов. Интересно, что портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 35 миллионов евро. Шокирующе низкую сумму трансфера можно объяснить тем, что срок действия контракта Кьезы с «Ювентусом» истекал в конце этой кампании.

Отмечается, что сам игрок подпишет с мерсисайдским клубом 4-летний контракт.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о подписании грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.



Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.



Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.



Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4