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Англия
28 августа 2024, 15:00 | Обновлено 28 августа 2024, 15:09
700
1

Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии

Федерико Кьеза договорился с клубом о 4-летнем контракте

28 августа 2024, 15:00 | Обновлено 28 августа 2024, 15:09
700
1
Шокирующая сумма трансфера. Ливерпуль подпишет звезду Ювентуса и Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Английский «Ливерпуль» вскоре подпишет итальянского вингера туринского «Ювентуса» Федерико Кьезу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красные» заплатят за 26-летнего футболиста 13 миллионов евро с учетом бонусов. Интересно, что портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2020 года в 35 миллионов евро. Шокирующе низкую сумму трансфера можно объяснить тем, что срок действия контракта Кьезы с «Ювентусом» истекал в конце этой кампании.

Отмечается, что сам игрок подпишет с мерсисайдским клубом 4-летний контракт.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о подписании грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили.

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Ювентус Ливерпуль трансферы Федерико Кьеза трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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