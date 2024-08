Кандидат в президенты Барселоны: «Лапорта должен уйти в отставку»

Испанский бизнесмен и кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре выразил свое мнение о действующем президенте блауграна Жоане Лапорте:

«Лапорт должен уйти в отставку, он является проблемой для будущего «Барселоны». Я поговорю с сосьос (зарегистрированные фанаты клуба, имеющие акции каталонцев) и группами, чтобы узнать, что они чувствуют и чего хотят. Если сосьос попросят меня выразить недоверие, я сделаю это».

В случае официального выражения вотума недоверия и, если это будет поддержано акционерами клуба, будут проведены внеочередные выборы.

Жоан Лапорта во второй раз занимает пост президента каталонского клуба с марта 2021 года.За 3 года управления Лапортой клубом началась реконструкция стадиона «Камп Ноу», которая была запланирована на 2019 год, однако из-за пандемии коронавируса ее отложили. На момент прихода испанца к власти, задолженность «Барселоны» превышала 1 миллиард евро.

Следующие выборы президента каталонцев пройдут в 2026 году.

🚨🚨🗣️ Jordi Farre (Former Barça Presidential Candidate):



“Laporta has to resign, he’s a problem for the club’s future. I’ll speak with socis and groups to see what they’re feeling and what they want. If the socis ask me to present a motion of censure, I will” 🔵🔴⚠️ pic.twitter.com/7Qz3iBUx7R