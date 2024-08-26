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Испания
26 августа 2024, 23:14 | Обновлено 26 августа 2024, 23:21
131
0

Кандидат в президенты Барселоны: «Лапорта должен уйти в отставку»

Лапорте могут официально выразить недоверие

26 августа 2024, 23:14 | Обновлено 26 августа 2024, 23:21
131
0
Кандидат в президенты Барселоны: «Лапорта должен уйти в отставку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Испанский бизнесмен и кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре выразил свое мнение о действующем президенте блауграна Жоане Лапорте:

«Лапорт должен уйти в отставку, он является проблемой для будущего «Барселоны». Я поговорю с сосьос (зарегистрированные фанаты клуба, имеющие акции каталонцев) и группами, чтобы узнать, что они чувствуют и чего хотят. Если сосьос попросят меня выразить недоверие, я сделаю это».

В случае официального выражения вотума недоверия и, если это будет поддержано акционерами клуба, будут проведены внеочередные выборы.

Жоан Лапорта во второй раз занимает пост президента каталонского клуба с марта 2021 года.За 3 года управления Лапортой клубом началась реконструкция стадиона «Камп Ноу», которая была запланирована на 2019 год, однако из-за пандемии коронавируса ее отложили. На момент прихода испанца к власти, задолженность «Барселоны» превышала 1 миллиард евро.

Следующие выборы президента каталонцев пройдут в 2026 году.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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