ЛНЗ – Карпаты. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая до сих пор продолжается в Черкассах, стартовый свисток прозвучит позже. Ориентировочно – через час после отбоя.

Стали известны стартовые составы Андреса Карраско и Владислава Лупашко на матч:

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Пасич, Авагимян.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Пидлепенец, Толедо, Игорь Невес.