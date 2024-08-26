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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 12:31 | Обновлено 26 августа 2024, 12:32
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0

ЛНЗ – Карпаты. Стали известны стартовые составы

Матч 4-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.

26 августа 2024, 12:31 | Обновлено 26 августа 2024, 12:32
125
0
ЛНЗ – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Черкассы-арена

Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая до сих пор продолжается в Черкассах, стартовый свисток прозвучит позже. Ориентировочно – через час после отбоя.

Стали известны стартовые составы Андреса Карраско и Владислава Лупашко на матч:

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Пасич, Авагимян.

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Пидлепенец, Толедо, Игорь Невес.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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