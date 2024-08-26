ЛНЗ – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Матч 4-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.
Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая до сих пор продолжается в Черкассах, стартовый свисток прозвучит позже. Ориентировочно – через час после отбоя.
Стали известны стартовые составы Андреса Карраско и Владислава Лупашко на матч:
ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Молло, Пасич, Авагимян.
«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Пидлепенец, Толедо, Игорь Невес.
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