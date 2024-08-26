ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал хавбека Кривбасса

Новичок УПЛ «Левый Берег» официально сообщил о подписании полузащитника «Кривбасса» Клима Приходько. В составе «Левого Берега» 24-летний украинский хавбек будет выступать под 29-м номером.

Срок действия контракта и условия трансфера не называются. По информации Transfermarkt, Приходько перешел в «Левый Берег» на правах годичной аренды.

Цвета «Кривбасса» полузащитник защищал с 2021 года. Суммарно провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 1 ассистом.

«Левый Берег» на данный момент идет 16-м в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола в трех матчах.