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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал хавбека Кривбасса
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 14:22 |
859
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал хавбека Кривбасса

Клим Приходько покинул криворожский клуб

26 августа 2024, 14:22 |
859
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал хавбека Кривбасса
ФК Левый Берег. Клим Приходько

Новичок УПЛ «Левый Берег» официально сообщил о подписании полузащитника «Кривбасса» Клима Приходько. В составе «Левого Берега» 24-летний украинский хавбек будет выступать под 29-м номером.

Срок действия контракта и условия трансфера не называются. По информации Transfermarkt, Приходько перешел в «Левый Берег» на правах годичной аренды.

Цвета «Кривбасса» полузащитник защищал с 2021 года. Суммарно провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых отличился 6 голами и 1 ассистом.

«Левый Берег» на данный момент идет 16-м в турнирной таблице УПЛ, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола в трех матчах.

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Олег Дидух Источник: Левый берег
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