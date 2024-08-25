Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал центральных защитников «Шахтера».

- Что сейчас с Бондарем и Матвиенко? Почему центральные защитники «Шахтера» играют так бледно?

- Бондарь – это слабый защитник. Он точно не уровня амбиций «Шахтера»! Точно таким же был Кривцов – он не играл, а просто присутствовал в «Шахтере». Бондарь, как и Кривцов, играет только из-за лимита на легионеров.

Что касается Матвиенко, то раньше его чуть ли не «Арсенал» покупал, а сейчас все затихло. Но эту тему даже обсуждать не хочется. Об этом могли попросить написать его жена или мама. Вспомните, как Коноплянку весь мир покупал, а в итоге он в «Севилье» оказался и пропал. Вот сейчас Ваната «Интер» «покупает»? Какой на хрен «Интер»?!, – сказал Леоненко.

В украинской Премьер-лиге существует лимит на легионеров – на поле одновременно не могут находиться более семи иностранных футболистов.