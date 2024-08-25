Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Чемпионат Украины
25 августа 2024, 14:50 | Обновлено 25 августа 2024, 14:55
995
2

Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита

Специалист продолжает критиковать игроков «оранжево-черных»

25 августа 2024, 14:50 | Обновлено 25 августа 2024, 14:55
995
2
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный эксперт Виктор Леоненко раскритиковал центральных защитников «Шахтера».

- Что сейчас с Бондарем и Матвиенко? Почему центральные защитники «Шахтера» играют так бледно?
- Бондарь – это слабый защитник. Он точно не уровня амбиций «Шахтера»! Точно таким же был Кривцов – он не играл, а просто присутствовал в «Шахтере». Бондарь, как и Кривцов, играет только из-за лимита на легионеров.

Что касается Матвиенко, то раньше его чуть ли не «Арсенал» покупал, а сейчас все затихло. Но эту тему даже обсуждать не хочется. Об этом могли попросить написать его жена или мама. Вспомните, как Коноплянку весь мир покупал, а в итоге он в «Севилье» оказался и пропал. Вот сейчас Ваната «Интер» «покупает»? Какой на хрен «Интер»?!, – сказал Леоненко.

В украинской Премьер-лиге существует лимит на легионеров – на поле одновременно не могут находиться более семи иностранных футболистов.

По теме:
Еще один хет-трик в туре УПЛ. Полесье уничтожило Оболонь в Житомире
Рух – Заря. Стартовые составы. Сыграет ли Будковский?
Легенда МЮ назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Валерий Бондарь Николай Матвиенко Сергей Кривцов Виктор Леоненко
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25 августа 2024, 07:32 0
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена

«Железный Майк» выделил боксеров разных поколений

Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Бокс | 24 августа 2024, 15:41 0
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться

Украинца интересуют только повторные бои с Джошуа и Фьюри

Рубикон Марино Пушича
Футбол | 25.08.2024, 09:24
Рубикон Марино Пушича
Рубикон Марино Пушича
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Футбол | 24.08.2024, 15:37
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25.08.2024, 14:35
Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Ваната сюди приплів, який є найкращим бомбардиром УПЛ, минулого сезону, і найкращим гравцем по системі гол+пас.... А не хоче Вітя нам розказати, хто там Мудакова хоче купити? Чи за це не платять?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт со скандальным агентством
23.08.2024, 15:27 12
Футбол
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 635
Футбол
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
23.08.2024, 09:07 24
Теннис
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем