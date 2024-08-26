«Не может быть настоящим». В Италии раскритиковали Довбика за игру с Эмполи

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и полностью отыграл матч, не отметившись результативными действиями. После игры итальянское издание IlRomanista оценила выступление 27-летнего футболиста:

«Его первый хороший момент был на 4-й минуте. В оставшиеся 86 минут плюс добавленное время он испарился, отметившись лишь неуклюжей попыткой удара пяткой, которая ничем не завершилась. Это не может быть аутентичной версией последнего пичичи Ла Лиги: нужна настоящая».

В итоге оценка Артема за поединок от IlRomanista составляет 5 баллов из 10 возможных.