«Не может быть настоящим». В Италии раскритиковали Довбика за игру с Эмполи
СМИ недовольны действиями украинского нападающего «Ромы»
В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и полностью отыграл матч, не отметившись результативными действиями. После игры итальянское издание IlRomanista оценила выступление 27-летнего футболиста:
«Его первый хороший момент был на 4-й минуте. В оставшиеся 86 минут плюс добавленное время он испарился, отметившись лишь неуклюжей попыткой удара пяткой, которая ничем не завершилась. Это не может быть аутентичной версией последнего пичичи Ла Лиги: нужна настоящая».
В итоге оценка Артема за поединок от IlRomanista составляет 5 баллов из 10 возможных.
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І пофіг, що там говорять та пишуть в тій Італії. Довбик - це топовий топ. Це АС Рома - дно, а Довбик - топ.