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Италия
26 августа 2024, 11:32 | Обновлено 26 августа 2024, 11:33
2065
13

«Не может быть настоящим». В Италии раскритиковали Довбика за игру с Эмполи

СМИ недовольны действиями украинского нападающего «Ромы»

26 августа 2024, 11:32 | Обновлено 26 августа 2024, 11:33
2065
13
«Не может быть настоящим». В Италии раскритиковали Довбика за игру с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и полностью отыграл матч, не отметившись результативными действиями. После игры итальянское издание IlRomanista оценила выступление 27-летнего футболиста:

«Его первый хороший момент был на 4-й минуте. В оставшиеся 86 минут плюс добавленное время он испарился, отметившись лишь неуклюжей попыткой удара пяткой, которая ничем не завершилась. Это не может быть аутентичной версией последнего пичичи Ла Лиги: нужна настоящая».

В итоге оценка Артема за поединок от IlRomanista составляет 5 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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Комментарии 13
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Saar
Це було зрозуміло тим, хто знає італійський чемпіонат. Забитий м'яч в Серії А = 4 м'ячам в Ла Лізі! Дуже тяжко забивати, це випливає зі стилю гри в Італії, яка формувалась сотню років! Довбика,нажаль, поки "з'їдають"!
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+4
axylinam
Итальянский чемпионат не для Довбика, парень сел по ошибке не в свои сани, у наших футболистов талант выбирать не свои чемпионаты, такое ощущение что выбирают не футболисты, а их жёны или подруги
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+3
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alexpan72
все вірно
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+2
Sp-0007043
Гри немає у Роми. Немає точності в доставці мяча до Довбика. Скільки пасів летіло вище Довбика або перехолювалося суперником до Довбика. Немає на флангах швидкості взагалі. А скидки Довбика на партнерів нереалізовіються. Якщо ще кілька ігор Довбик не відзначиться результативними діями тоді можна буде винити Довбика. А поки можна точно констатувати у Роми немає тактики яка би працювала. Там здається якийсь застой старичків. Тому там треба пів команди поміняти разом з Де Россі. Чемпіонат тільки почався а вже ясно що без серйозних кадрових змін команда максимум за лігу конференцій боротиметься.
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+1
Віталій Ткачук
Розумієте, Артем для них чужий, а "старички", які теж себе нічим не проявили - свої. Довбик - легіонер з непоганим статусом, за якого заплатили гарні гроші, а він себе ніяк не проявляє. Довбику треба терміново забити (бажано двічі), або його з'їдять. Це Серія А, знав куди йшов.
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0
ĴØЌÉŔ
Продолжаю говорить что трансфер в рому это большая ошибка . Это будет провал 
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0
Умник
Хреново 50% игроков в сборной абсолютно не в форме физической.
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0
Oleksandr Melnychuk
Нападаючий залежний від партнерів. А з цим походу проблеми... Навіть Дібала вчора мертвий був(
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0
Pepik
Немає простору, атаки без прострілів, розвиваються дуже помалу. Артем немає роботи. Щось треба змінювати.
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-2
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Nick.Grabowski
Італійські вболівальники, експерти та журналісти нічого не розуміють в футболі. В Україні всі футбольні експерти одноголосно констатували, що Довбик - топовий гравець, значить так воно і є.
І пофіг, що там говорять та пишуть в тій Італії. Довбик - це топовий топ. Це АС Рома - дно, а Довбик - топ. 
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-5
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