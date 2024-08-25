«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Андрей, вероятно, покинет «Реал» летом 2025 года
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем. Отмечается, что украинский вратарь проведет сезон 2024/25 в Мадриде и покинет «Реал» свободным агентом. Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на такое развитие событий.
«Он замечательный вратарь, но после ухода из «Реала» ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио», – сказал Перес.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда пропустила 4 гола
Экс-руководитель Днепра-1 Иван Телько рассказал о снятии клуба с УПЛ