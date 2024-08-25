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  4. «Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Испания
25 августа 2024, 00:44 | Обновлено 25 августа 2024, 00:53
599
0

«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина

Андрей, вероятно, покинет «Реал» летом 2025 года

25 августа 2024, 00:44 | Обновлено 25 августа 2024, 00:53
599
0
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин до сих пор не сообщил «Реалу» решение о своем будущем. Отмечается, что украинский вратарь проведет сезон 2024/25 в Мадриде и покинет «Реал» свободным агентом. Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на такое развитие событий.

«Он замечательный вратарь, но после ухода из «Реала» ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио», – сказал Перес.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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