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  4. СВИТОЛИНА: «Победа на US Open стала бы хорошим подарком на 30-летие»
US Open
26 августа 2024, 14:08 |
409
2

СВИТОЛИНА: «Победа на US Open стала бы хорошим подарком на 30-летие»

Украинская теннисистка – о предстоящем турнире и праздновании дня рождения

26 августа 2024, 14:08 |
409
2
СВИТОЛИНА: «Победа на US Open стала бы хорошим подарком на 30-летие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о быстрой смене покрытий за такой короткий период этим летом и о предстоящем дне рождения.

«Думаю, что что-то подобное было в моей карьере еще тогда, когда я была юной, где-то в начале моих выступлений. Тогда я пыталась снова играть на грунте после травяного сезона. Но в течение уже длительного периода мы все [игроки] пытались сделать перерыв и отдохнуть после Уимблдона, подготовиться к харду в Канаде и следующим соревнованиям в американской серии. Сейчас же у нас было такое выдающееся событие, Олимпиада... Поэтому я успела немного отдохнуть после Уимблдона, потом снова тренировалась на грунте, а теперь я уже играю на харде. Действительно, был очень короткий период подготовки к хардовому сезону. Я просто стараюсь двигаться постепенно, посмотрим, что будет дальше.

Подарок на 30-летие? Победа в Нью-Йорке на US Open – это что-то такое, чего бы я хотела (смеётся). После Нью-Йорка я еду в Киев и буду праздновать там вместе со своими друзьями [Элина Свитолина отмечает свой день рождения – 12 сентября]. Посмотрим, какой будет ситуация, но для меня провести день рождения в Украине – это было бы очень особенно. Провести время с родными и близкими – это невероятная возможность для меня. И чтобы мы все также насладились моим днем рождения, знаете, эти выдающиеся 30 лет (смеется). Поэтому, да, это будет особый момент», – сказала Свитолина.

В первом круге Открытого чемпионата США Элина Свитолина сыграет против Марии Лурдес Карле из Аргентины.

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Элина Свитолина US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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NM16071
Мрії, мрії....... Наївна...
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aleks8-48
Бажати не шкідливо,але і відмовлятись від бажань теж не слід. Бажаю Еліні,щоб збулись усі ії бажання. 
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