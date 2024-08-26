СВИТОЛИНА: «Победа на US Open стала бы хорошим подарком на 30-летие»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о быстрой смене покрытий за такой короткий период этим летом и о предстоящем дне рождения.

«Думаю, что что-то подобное было в моей карьере еще тогда, когда я была юной, где-то в начале моих выступлений. Тогда я пыталась снова играть на грунте после травяного сезона. Но в течение уже длительного периода мы все [игроки] пытались сделать перерыв и отдохнуть после Уимблдона, подготовиться к харду в Канаде и следующим соревнованиям в американской серии. Сейчас же у нас было такое выдающееся событие, Олимпиада... Поэтому я успела немного отдохнуть после Уимблдона, потом снова тренировалась на грунте, а теперь я уже играю на харде. Действительно, был очень короткий период подготовки к хардовому сезону. Я просто стараюсь двигаться постепенно, посмотрим, что будет дальше.

Подарок на 30-летие? Победа в Нью-Йорке на US Open – это что-то такое, чего бы я хотела (смеётся). После Нью-Йорка я еду в Киев и буду праздновать там вместе со своими друзьями [Элина Свитолина отмечает свой день рождения – 12 сентября]. Посмотрим, какой будет ситуация, но для меня провести день рождения в Украине – это было бы очень особенно. Провести время с родными и близкими – это невероятная возможность для меня. И чтобы мы все также насладились моим днем рождения, знаете, эти выдающиеся 30 лет (смеется). Поэтому, да, это будет особый момент», – сказала Свитолина.

В первом круге Открытого чемпионата США Элина Свитолина сыграет против Марии Лурдес Карле из Аргентины.