Старт матча ЛНЗ – Карпаты перенесен из-за тревоги. Когда начнут игру?
Поединок 4-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.
Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая до сих пор продолжается в Черкассах, стартовый свисток прозвучит позже. Ориентировочно – через час после отбоя.
Напомним, с самого утра россия проводит массированный обстрел критической инфраструктуры, взрывы прозвучали во многих городах Украины. Поэтому «Укрэнерго» сообщило о распоряжении о введении экстренных отключений электроэнергии.
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