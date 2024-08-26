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  4. Старт матча ЛНЗ – Карпаты перенесен из-за тревоги. Когда начнут игру?
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 13:18 |
1665
1

Старт матча ЛНЗ – Карпаты перенесен из-за тревоги. Когда начнут игру?

Поединок 4-го тура УПЛ должен был начаться в 13:00 по киевскому времени.

26 августа 2024, 13:18 |
1665
1
Старт матча ЛНЗ – Карпаты перенесен из-за тревоги. Когда начнут игру?
Черкассы-арена

Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги, которая до сих пор продолжается в Черкассах, стартовый свисток прозвучит позже. Ориентировочно – через час после отбоя.

Напомним, с самого утра россия проводит массированный обстрел критической инфраструктуры, взрывы прозвучали во многих городах Украины. Поэтому «Укрэнерго» сообщило о распоряжении о введении экстренных отключений электроэнергии.

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Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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DK1961
Только одно решение США - бить дальнобойными средствами по аэродромам и кораблям с ракетами - избавит мирных жителей Украины от зверских атак русни. Вопрос только, когда это решение будет...
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