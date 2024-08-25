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  4. Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
25 августа 2024, 14:26 |
487
0

Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open

25 августа 2024, 14:26 |
487
0
Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 19-я сеяная украинка сразится против американки Маккартни Кесслер (№63 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча Черундоло – Офнер. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Хлое Паке (№97 WTA) или Хэрриет Дарт (№78 WTA).

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смотреть онлайн US Open 2024 Марта Костюк Маккартни Кесслер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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