Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде 19-я сеяная украинка сразится против американки Маккартни Кесслер (№63 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча Черундоло – Офнер. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Хлое Паке (№97 WTA) или Хэрриет Дарт (№78 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ