Марта Костюк – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на US Open
26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде 19-я сеяная украинка сразится против американки Маккартни Кесслер (№63 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на корте №12 после матча Черундоло – Офнер. Ориентировочное время начала поединка – 23:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Хлое Паке (№97 WTA) или Хэрриет Дарт (№78 WTA).
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