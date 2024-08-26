ФОТО. RUS-ні! PEACE-да! Тренер Цуренко приехал на US Open в яркой футболке
Никита Власов не устает напоминать
Украинские теннисистки продолжают подготовку к старту Открытого чемпионата США по теннису.
25 августа Юлия Стародубцева потренировались вместе с Лесей Цуренко, также с ними присутствовал новый капитан женской сборной Украины по теннису в Кубке Билли Джин Кинг Илья Марченко.
На фотографии ниже возле Леси Цуренко можно увидеть ее тренера Никиту Власова, который прихватил с собой в Нью-Йорк футболку с принтом, который не нуждается в расшифровке.
Леся и Юлия проведут матчи первого раунда US Open 2024 в понедельник по местному времени.
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