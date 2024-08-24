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  4. Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 15:33 |
1754
2

Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова

Тренер доволен характером команды

24 августа 2024, 15:33 |
1754
2
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
ФК Александрия. Руслан Ротань

Александрия в ярком матче чемпионата Украины обыграла Шахтер со счетом 4:3, отыгравшись после двух голов соперника. Игру прокомментировал тренер хозяев Руслан Ротань.

«Приятно побеждать чемпиона Украины. Много эмоций. Где-то старт матча мы потеряли, но два пропущенных гола нас подбодрили. А когда сами забили первый, то поверили, что можем больше. Мне понравилась моя команда во втором тайме, где мы не сели в оборону, а продолжали агрессивно действовать. В обороне мне многое понравилось, а в атаке нужное многое улучшать».

«Проявили характер. Не назову много команд в Украине, которые могут отыграться с 0:2 и победить Шахтер».

«Хет-трик Филиппова? Он сделал то, что должен делать форвард – использовал все ошибки соперника. Все будет у него хорошо, если он продолжит так работать на тренировках».

«И еще хотел бы поздравить всех с Днем независимости, поблагодарить наших защитников за то, мы держимся», – сказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Руслан Ротань Александр Филиппов
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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wojsergivan
а катька без бабла не   работает
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Falko
Нє, мені камент Ротаня сподобався. Пропустили 3 із 2 ударів, забили 4. Але в обороні все добре, а от над атакою ще слід попрацювати )
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