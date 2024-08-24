Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова

Александрия в ярком матче чемпионата Украины обыграла Шахтер со счетом 4:3, отыгравшись после двух голов соперника. Игру прокомментировал тренер хозяев Руслан Ротань.

«Приятно побеждать чемпиона Украины. Много эмоций. Где-то старт матча мы потеряли, но два пропущенных гола нас подбодрили. А когда сами забили первый, то поверили, что можем больше. Мне понравилась моя команда во втором тайме, где мы не сели в оборону, а продолжали агрессивно действовать. В обороне мне многое понравилось, а в атаке нужное многое улучшать».

«Проявили характер. Не назову много команд в Украине, которые могут отыграться с 0:2 и победить Шахтер».

«Хет-трик Филиппова? Он сделал то, что должен делать форвард – использовал все ошибки соперника. Все будет у него хорошо, если он продолжит так работать на тренировках».

«И еще хотел бы поздравить всех с Днем независимости, поблагодарить наших защитников за то, мы держимся», – сказал Ротань.