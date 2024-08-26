Звезда мирового футбола. Сидней объявил о подписании экс-игрока Шахтера
Дуглас Коста продолжит карьеру в Австралии
Австралийский «Сидней» объявил о подписании 33-летнего бразильского вингера Дугласа Косты, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
Представляя своего новичка, «небесно-голубые» отметили, что клуб подписал «звезду мирового футбола», а также «одну из самых ярких и известных спортивных звезд, которую когда-либо видела Австралия».
В «Сидней» Дуглас Коста перебрался на правах свободного агента, что стало возможным благодаря недавнему расторжению контракта футболиста с «Флуминенсе».
Трудовое соглашение экс-звезды «Шахтера» с «небесно-голубыми» рассчитано на два года.
«Сидней», основанный в 2004 году, является наиболее титулованным клубом австралийской А-лиги. Эта команда четырежды побеждала в чемпионате, что является лучшим достижением среди всех остальных его участников.
Ранее за «Сидней» уже играли звезды первой величины мирового футбола на закате своей карьеры. Прежде всего, это тринидадец Дуайт Йорк и итальянец Алессандро Дель Пьеро.
𝑫𝒐𝒖𝒈𝒍𝒂𝒔 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒊𝒔 𝑺𝒌𝒚 𝑩𝒍𝒖𝒆 💙— Sydney FC (@SydneyFC) August 25, 2024
Bem-vindo DC ⚡️ pic.twitter.com/3NBDdFJ8VL
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