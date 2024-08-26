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26 августа 2024, 10:04 | Обновлено 26 августа 2024, 10:09
1100
3

Звезда мирового футбола. Сидней объявил о подписании экс-игрока Шахтера

Дуглас Коста продолжит карьеру в Австралии

26 августа 2024, 10:04 | Обновлено 26 августа 2024, 10:09
1100
3
Звезда мирового футбола. Сидней объявил о подписании экс-игрока Шахтера
sydneyfc.com

Австралийский «Сидней» объявил о подписании 33-летнего бразильского вингера Дугласа Косты, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

Представляя своего новичка, «небесно-голубые» отметили, что клуб подписал «звезду мирового футбола», а также «одну из самых ярких и известных спортивных звезд, которую когда-либо видела Австралия».

В «Сидней» Дуглас Коста перебрался на правах свободного агента, что стало возможным благодаря недавнему расторжению контракта футболиста с «Флуминенсе».

Трудовое соглашение экс-звезды «Шахтера» с «небесно-голубыми» рассчитано на два года.

«Сидней», основанный в 2004 году, является наиболее титулованным клубом австралийской А-лиги. Эта команда четырежды побеждала в чемпионате, что является лучшим достижением среди всех остальных его участников.

Ранее за «Сидней» уже играли звезды первой величины мирового футбола на закате своей карьеры. Прежде всего, это тринидадец Дуайт Йорк и итальянец Алессандро Дель Пьеро.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Сидней
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Burevestnik
""Зірка світового футболу""  !!!  ???    
може шахтьорського ?                      
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+2
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Falko
Такий молодий, а вже в Австралію. Люди в його віці до саудитів їдуть. Занапастив кар'єру )
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