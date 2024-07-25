Экс-лидер атак Шахтера расторг контракт с Флуминенсе, где провел полгода
Дуглас Коста отныне вновь свободный агент
33-летний вингер Дуглас Коста, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стал свободным агентом.
Футболист договорился о досрочном расторжении своего контракта с «Флуминенсе», в который перешел лишь в январе нынешнего года.
Перед подписанием контракта с «Флуминенсе» Дуглас Коста несколько месяцев был без клуба, а за 22 официальных матча в составе «трехцветных» вингеру так и не удалось отличиться хотя бы одним забитым мячом.
В последнее время фанаты «Флуминенсе» нещадно критиковали как самого Дугласа Косту, так и руководство клуба за контракт с ветераном.
За «Шахтер» Дуглас Коста играл с 2010 по 2015 годы, после чего за 30 миллионов евро перешел в «Баварию».
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