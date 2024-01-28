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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Флуминенсе объявил о подписании Дугласа Косты
Бразилия
28 января 2024, 21:26 |
424
0

ОФИЦИАЛЬНО. Флуминенсе объявил о подписании Дугласа Косты

Экс-вингер «Шахтера» опять возвращается в Бразилию

28 января 2024, 21:26 |
424
0
ОФИЦИАЛЬНО. Флуминенсе объявил о подписании Дугласа Косты
fluminense.com.br

Бразильский «Флуминенсе» объявил о подписании 33-летнего экс-вингера «Шахтера» и сборной Бразилии Дугласа Косты.

Трансфер игрока состоялся на правах свободного агента. Контракт подписан до конца июля 2025 года.

«Это уникальное ощущение, это то, чего я искал в своей карьере. Спустя некоторое время мне захотелось снова вернуться в Бразилию. Сейчас у меня другие цели, и я думаю, что переход во «Флуминенсе» – это идеальная комбинация. То, что я ищу, ищет и клуб. «Флуминенсе» очень конкурентоспособен, в последние годы всегда далеко заходит в разных соревнованиях. Это то, к чему я стремлюсь и чего всегда достигал в своей карьере», – прокомментировал переход Дуглас Коста.

fluminense.com.br

В феврале 2022 года Дуглас Коста уже возвращался в Бразилию. Тогда вингер поиграл за «Гремио», но рассорился с руководством и фанатами клуба, и последовал пожеланию супруги – покинул родину, подписав контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

В октября минувшего года бразилец получил статус свободного агента, а недавно отказался от перехода в турецкий «Самсунспор».

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Источник ФК Флуминенсе
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