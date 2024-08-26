US Open26 августа 2024, 13:40 | Обновлено 26 августа 2024, 13:50
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ФОТО. В команде Марты Костюк необычное пополнение
Украинская теннисистка привезла в Нью-Йорк песика по кличке Мандер
26 августа 2024, 13:40 | Обновлено 26 августа 2024, 13:50
1386
1
В команде первой ракетки Украины Марты Костюк необычное пополнение.
Песика назвали Мандер – это комбинация имен Марта и Сандра (ее тренерка Сандра Заневска). Если бы это была девочка, то ее назвали бы Мандра.
Отметим, что Марта стартует на US Open в понедельник матчем против американки Маккартни Кесслер.
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