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  4. ФОТО. В команде Марты Костюк необычное пополнение
US Open
26 августа 2024, 13:40 | Обновлено 26 августа 2024, 13:50
1386
1

ФОТО. В команде Марты Костюк необычное пополнение

Украинская теннисистка привезла в Нью-Йорк песика по кличке Мандер

26 августа 2024, 13:40 | Обновлено 26 августа 2024, 13:50
1386
1
ФОТО. В команде Марты Костюк необычное пополнение
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В команде первой ракетки Украины Марты Костюк необычное пополнение.

Песика назвали Мандер – это комбинация имен Марта и Сандра (ее тренерка Сандра Заневска). Если бы это была девочка, то ее назвали бы Мандра.

Отметим, что Марта стартует на US Open в понедельник матчем против американки Маккартни Кесслер.

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Марта Костюк US Open 2024 Сандра Заневска фото lifestyle
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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NM16071
Чим би дитина не тішилася.
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