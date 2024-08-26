ФОТО. В команде Марты Костюк необычное пополнение

В команде первой ракетки Украины Марты Костюк необычное пополнение.

Песика назвали Мандер – это комбинация имен Марта и Сандра (ее тренерка Сандра Заневска). Если бы это была девочка, то ее назвали бы Мандра.

Отметим, что Марта стартует на US Open в понедельник матчем против американки Маккартни Кесслер.