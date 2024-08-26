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Украина. Вторая лига26 августа 2024, 12:23 | Обновлено 26 августа 2024, 12:25
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Рух-2 – Полесье-2, Нива-2 Тернополь – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 26 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги
26 августа 2024, 12:23 | Обновлено 26 августа 2024, 12:25
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26 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 26 августа
- 14:30. Рух-2 Львов – Полесье-2 Житомир
- 16:30. Нива-2 Тернополь – Пробой Городенка
Турнирные таблицы
14:30. Рух-2 Львов – Полесье-2 Житомир
16:30. Нива-2 Тернополь – Пробой Городенка
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