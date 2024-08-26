Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух-2 – Полесье-2, Нива-2 Тернополь – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE
Вторая лига
Нива-2 Тернополь
26.08.2024 16:30 - : -
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 августа 2024, 12:23 | Обновлено 26 августа 2024, 12:25
36
0

Рух-2 – Полесье-2, Нива-2 Тернополь – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 26 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Второй лиги

26 августа 2024, 12:23 | Обновлено 26 августа 2024, 12:25
36
0
Рух-2 – Полесье-2, Нива-2 Тернополь – Пробой. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Полесье

26 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 26 августа

  • 14:30. Рух-2 Львов – Полесье-2 Житомир
  • 16:30. Нива-2 Тернополь – Пробой Городенка

Турнирные таблицы

14:30. Рух-2 Львов – Полесье-2 Житомир

16:30. Нива-2 Тернополь – Пробой Городенка

По теме:
ЛНЗ – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Колос разорвет контракт с экс-игроком сборной Украины. Известна причина
Первая лига. 3-й тур, 26 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Рух-2 Львов Полесье-2 Житомир Нива-2 Тернополь Пробой Городенка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец прибыл в Киев без четырех игроков
Футбол | 26 августа 2024, 11:24 0
Черноморец прибыл в Киев без четырех игроков
Черноморец прибыл в Киев без четырех игроков

У «моряков» возникла существенная проблема в обороне

ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
Футбол | 25 августа 2024, 13:34 0
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля

Максим Бабийчук поразил ворота «Зирки» из Кропивницкого

ВЕРНИДУБ: «За три недели Кривбасс играет 8 матчей. Это много»
Футбол | 26.08.2024, 04:47
ВЕРНИДУБ: «За три недели Кривбасс играет 8 матчей. Это много»
ВЕРНИДУБ: «За три недели Кривбасс играет 8 матчей. Это много»
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Футбол | 25.08.2024, 14:50
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Усик оценил потенциал чемпиона Парижа Хижняка среди профессионалов
Бокс | 25.08.2024, 12:40
Усик оценил потенциал чемпиона Парижа Хижняка среди профессионалов
Усик оценил потенциал чемпиона Парижа Хижняка среди профессионалов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
Триумф в Португалии. Украина переиграла чемпионов мира и Европы по футзалу
25.08.2024, 21:53 15
Футзал
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 8
Футбол
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
25.08.2024, 07:05 32
Футбол
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 34
Футбол
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
Ротань оценил победу над Шахтером и хет-трик Филиппова
24.08.2024, 15:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем