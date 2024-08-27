Дубль Шастала. Резервистам Полесья победу принесли голы легионеров из Конго

26 августа состоялись поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Резервистам житомирского Полесья победу над Рухом-2 (4:2) принесли голы легионеров из Конго – отличились Джери Йока и Борель Томандзото. Дубль оформил Дмитрий Шастал, известный по выступлениям в УПЛ за Александрию.

В другом матче команда Пробой Городенка разгромила Ниву-2 из Тернополя (6:1) и возглавила группу A с 9 очками после 3 туров.

Вторая лига. 3-й тур, 26 августа

14:30. Рух-2 Львов – Полесье-2 Житомир – 2:4

Голы: Товарницкий, 25 (пен), Панченко, 61 – Шастал, 8, 52, Йока, 31, Томандзото, 45+2

16:30. Нива-2 Тернополь – Пробой Городенка – 1:6

Голы: Напуда, 50 – Сондей, 20 (пен), 38, Оринчак, 54, Иваничук, 70, Билый, 82 (пен), Ключко, 86

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