Порту почти договорился о трансфере полузащитника Арсенала

«Порту» согласовал сделку по возврату Фабиу Виейры в аренду из лондонского «Арсенала».

Как сообщает Дэвид Орнштейн, игрок не войдет в состав «Арсенала» на матч против «Астон Виллы», так как «Порту» завершает сделку по возвращению полузащитника, который в 2022 году перешел в «Арсенал» из «Порту». Ключевым фактором возможной аренды стал приход Мерино, который сократит игровое время Виейре.

В свою очередь 24-летнему португальскому игроку нужна регулярная игровая практика.

🚨 EXCL: Porto agree deal to re-sign Fabio Vieira on loan from Arsenal. Not in #AFC squad for #AVFC as #FCPorto finalise move to bring midfielder back after 2022 sale. Merino arrival + Nwaneri rise reduces minutes & 24yo needs regular action @TheAthleticFC https://t.co/JG4XCr23p1