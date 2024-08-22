Фабрицио подтвердил. Чемпион Евро-2024 переходит в Арсенал

Испанский полузащитник Микель Мерино переходит в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка завершена и уже достигнута устная договоренность о переходе испанского полузащитника в состав «Канониров».

Сумма трансфера составит €32 млн плюс €5 млн в виде бонусов с выгодными для обоих сторон условиями платежа. Контракт будет рассчитан до 2028 года. «Арсенал» вел переговоры по Мерино с конца июля, в свою очередь, сам Мерино хотел перейти только в «Арсенал».