Фабрицио подтвердил. Чемпион Евро-2024 переходит в Арсенал
Клубы согласовали условия трансфера Микеля Мерино
Испанский полузащитник Микель Мерино переходит в лондонский «Арсенал».
Как сообщает Фабрицио Романо, сделка завершена и уже достигнута устная договоренность о переходе испанского полузащитника в состав «Канониров».
Сумма трансфера составит €32 млн плюс €5 млн в виде бонусов с выгодными для обоих сторон условиями платежа. Контракт будет рассчитан до 2028 года. «Арсенал» вел переговоры по Мерино с конца июля, в свою очередь, сам Мерино хотел перейти только в «Арсенал».
🚨🔴⚪️ Mikel Merino to Arsenal, here we go! Verbal agreement in place for Spanish midfielder to join Gunners.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024
€32m plus €5m add-ons with favorable payment terms. Contract until 2028.
Arsenal were closing in on Merino deal since end of July, Merino only wanted Arsenal.
🧘🏼♂️🇪🇸 pic.twitter.com/k0JjCeeBEO
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