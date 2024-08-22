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Англия
22 августа 2024, 20:15 | Обновлено 22 августа 2024, 20:21
725
0

Фабрицио подтвердил. Чемпион Евро-2024 переходит в Арсенал

Клубы согласовали условия трансфера Микеля Мерино

22 августа 2024, 20:15 | Обновлено 22 августа 2024, 20:21
725
0
Фабрицио подтвердил. Чемпион Евро-2024 переходит в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Испанский полузащитник Микель Мерино переходит в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Фабрицио Романо, сделка завершена и уже достигнута устная договоренность о переходе испанского полузащитника в состав «Канониров».

Сумма трансфера составит €32 млн плюс €5 млн в виде бонусов с выгодными для обоих сторон условиями платежа. Контракт будет рассчитан до 2028 года. «Арсенал» вел переговоры по Мерино с конца июля, в свою очередь, сам Мерино хотел перейти только в «Арсенал».

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трансферы Арсенал Лондон Реал Сосьедад Ла Лига Микель Мерино трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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