Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал хочет героя финала Лиги Европы. Но Аталанта ведет себя странно
Англия
22 августа 2024, 12:56 | Обновлено 22 августа 2024, 13:08
178
0

Арсенал хочет героя финала Лиги Европы. Но Аталанта ведет себя странно

Микелю Артете интересен Адемола Лукман

22 августа 2024, 12:56 | Обновлено 22 августа 2024, 13:08
178
0
Арсенал хочет героя финала Лиги Европы. Но Аталанта ведет себя странно
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Нападающий Адемола Лукман из «Аталанты» находится в поле зрения лондонского «Арсенала».

Менеджер «канониров» Микель Артета готов отдать за форварда 50 млн евро плюс бонусы, имея на то одобрения клубного руководства. Сумма, считают, достаточно адекватная и соответствующая уровню Лукмана, но «Аталанта» не согласна — она хочет за нападающего 65-70 млн евро.

Сообщается, что «Арсенал» может включить в сделку защитника Якуба Кивиора, чтобы сбалансировать предложение.

В прошлом сезоне Адемола Лукман провел 45 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, сделал 9 ассистов и забил 17 голов, включая три в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

Ранее сообщалось, что Лукман попросил тренера «Аталанты» не включать его в заявку команды на матч в Серии А.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника Шахтера
Назван самый дорогой провальный трансфер. В Барселоне оплошали
Адемола Лукман трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: Альфредо Педулла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нарушение трансферной политики. Почему Ман Сити готов вернуть экс-звезду
Футбол | 22 августа 2024, 12:47 0
Нарушение трансферной политики. Почему Ман Сити готов вернуть экс-звезду
Нарушение трансферной политики. Почему Ман Сити готов вернуть экс-звезду

Илкай Гюндоган в ближайшее время, очевидно, сменит теплую Испанию на дождливую Англию

Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Футбол | 21 августа 2024, 23:59 5
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Футбол | 22.08.2024, 08:36
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21.08.2024, 18:28
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Бокс | 22.08.2024, 07:30
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
20.08.2024, 14:22
Биатлон
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 24
Футбол
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
20.08.2024, 11:26 10
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем