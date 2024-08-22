Арсенал хочет героя финала Лиги Европы. Но Аталанта ведет себя странно

Нападающий Адемола Лукман из «Аталанты» находится в поле зрения лондонского «Арсенала».

Менеджер «канониров» Микель Артета готов отдать за форварда 50 млн евро плюс бонусы, имея на то одобрения клубного руководства. Сумма, считают, достаточно адекватная и соответствующая уровню Лукмана, но «Аталанта» не согласна — она хочет за нападающего 65-70 млн евро.

Сообщается, что «Арсенал» может включить в сделку защитника Якуба Кивиора, чтобы сбалансировать предложение.

В прошлом сезоне Адемола Лукман провел 45 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, сделал 9 ассистов и забил 17 голов, включая три в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

Ранее сообщалось, что Лукман попросил тренера «Аталанты» не включать его в заявку команды на матч в Серии А.