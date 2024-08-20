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  4. Герой финала Лиги Европы попросил тренера не включать его в заявку
Италия
20 августа 2024, 16:26 |
470
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Герой финала Лиги Европы попросил тренера не включать его в заявку

Адемола Лукман попросил Джан Пьеро Гасперини не включать его в заявку на матч против «Лечче»

20 августа 2024, 16:26 |
470
0
Герой финала Лиги Европы попросил тренера не включать его в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Звездный игрок «Аталанты» Адемола Лукман обратился к Гасперини с просьбой не включать его в состав на игру с «Лечче».

По данным Calciomercato, «ПСЖ» проявляет интерес к форварду «Аталанты» Адемоле Лукману на фоне серьезной травмы Гонсалу Рамуша. Этот интерес привел к тому, что игрок попросил клуб и главного тренера Джан Пьеро Гасперини не включать его в заявку на матч первого тура чемпионата против «Лечче» (4:0).

Нигерийскому футболисту уже предложен контракт с зарплатой 4.5 миллиона евро за сезон, что более чем в два раза превышает его текущий оклад в «Аталанте» (1.8 млн). Бергамаски пока не получали официального предложения. Они готовы начать переговоры, если «ПСЖ» предложит не менее 40 млн евро.

Вингер присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года, когда клуб заплатил «Лейпцигу» 15 млн евро. С того момента Адемола забил 32 гола и отдал 15 результативных передач, включая хет-трик в недавнем финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

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трансферы Аталанта Адемола Лукман ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Calciomercato
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