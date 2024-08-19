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Франция
19 августа 2024, 13:01 | Обновлено 19 августа 2024, 13:21
951
0

Замена Мбаппе? ПСЖ интересуется героем финала Лиги Европы

Адемола Лукман может покинуть «Аталанту»

19 августа 2024, 13:01 | Обновлено 19 августа 2024, 13:21
951
0
Замена Мбаппе? ПСЖ интересуется героем финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нигерийским нападающим итальянской «Аталанты» Адемолой Лукманом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Также отмечается, что к 26-летнему футболисту существует интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.

Напомним, летом «ПСЖ» потерял свою главную звезду - нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который на правах свободного агента присоединился к мадридскому «Реалу».

В сезоне 2023/24 Адемола Лукман провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В частности нигериец оформил хет-трик в ворота «Байера» (3:0) в финале Лиги Европы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукмана в 40 миллионов евро.

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Адемола Лукман Аталанта ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Фабрицио Романо чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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