Замена Мбаппе? ПСЖ интересуется героем финала Лиги Европы

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нигерийским нападающим итальянской «Аталанты» Адемолой Лукманом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Также отмечается, что к 26-летнему футболисту существует интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.

Напомним, летом «ПСЖ» потерял свою главную звезду - нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который на правах свободного агента присоединился к мадридскому «Реалу».

В сезоне 2023/24 Адемола Лукман провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В частности нигериец оформил хет-трик в ворота «Байера» (3:0) в финале Лиги Европы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лукмана в 40 миллионов евро.