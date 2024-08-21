Звезда Реала вскоре возобновит тренировки после тяжелой травмы
Давид Алаба начнет бегать через две недели
Звездный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба возобновит беговые тренировки через две недели. Об этом сообщают испанские СМИ.
Напомним, Алаба продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. В процессе восстановления возникли затруднения. По прогнозам врачей, Алаба вернется в игру уже в 2025 году.
В сезоне 2023/2024 Алаба провел 17 матчей за «Реал» во всех турнирах и отличился 3 ассистами. В последний раз 32-летний австриец появлялся на поле 17 декабря 2023 года.
🚨 David Alaba is set to be back running on the pitch in TWO weeks. @Rodra10_97 pic.twitter.com/xuCmLj6Ukk— Madrid Zone (@theMadridZone) August 21, 2024
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