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Испания
09 июля 2024, 22:04 | Обновлено 09 июля 2024, 22:53
591
0

Известный защитник Реала не сыграет до 2025 года

Давид Алаба продолжает восстановление от травмы

09 июля 2024, 22:04 | Обновлено 09 июля 2024, 22:53
591
0
Известный защитник Реала не сыграет до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Центральный защитник «Реала» Давид Алаба может не сыграть за клуб до 2025.

Как сообщает испанской издание AS, возвращение Давида Алабы может задержаться дольше ожидаемого. Центральный защитник повредил переднюю крестообразную связку левого колена в середине декабря 2023 года и продолжает процесс восстановления.

Сообщается, что Алабу видели с трудностями поднимающимся по лестнице, в то время, как через 100-120 дней после подобной травмы игроки постепенно начинают тренироваться индивидуально (с момента его травмы прошло более 200 дней).

Пока не обсуждаются конкретные сроки, так как Алаба уже некоторое время не находится под присмотром врачей «Реала», однако самая вероятная дата возвращения австрийского защитника ставится в 2025 году.

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба AS (Испания)
Алексей Тиньков Источник: AS
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