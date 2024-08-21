Соперник Кривбасса близок к подписанию суперталанта Барселоны

Испанский «Бетис» близок к подписанию бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 19-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. В соглашении не будет прописана опция выкупа.

Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется «Борнмут».