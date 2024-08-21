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Испания
21 августа 2024, 14:31 |
1043
0

Соперник Кривбасса близок к подписанию суперталанта Барселоны

Витор Роке перейдет в «Бетис» на правах аренды

21 августа 2024, 14:31 |
1043
0
Соперник Кривбасса близок к подписанию суперталанта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Испанский «Бетис» близок к подписанию бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 19-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. В соглашении не будет прописана опция выкупа.

Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.

Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется «Борнмут».

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Витор Роке Барселона Бетис трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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