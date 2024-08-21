Соперник Кривбасса близок к подписанию суперталанта Барселоны
Витор Роке перейдет в «Бетис» на правах аренды
Испанский «Бетис» близок к подписанию бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Витора Роке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 19-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды. В соглашении не будет прописана опция выкупа.
Напомним, «Бетис» является соперником «Кривбасса» в плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 22 и 29 августа.
Во второй половине сезона 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Витором Роке интересуется «Борнмут».
🚨🟢 Real Betis are closing in on deal to sign Vitor Roque from Barcelona!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
NO buy option clause, straight loan until June 2025 almost agreed with final details being discussed today.
Roque wants Betis over Sporting and other proposals received. 🇧🇷 pic.twitter.com/brTLqCVtOM
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