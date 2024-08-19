Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 августа в 22:00 матч 1-го тура Английской Премьер-лиги
19 августа в 22:00 проходит матч 1-го тура АПЛ, в котором встречаются Лестер и Тоттенхэм.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лестер вернулся в АПЛ, проведя минувший сезон в Чемпионшипе. Тоттенхэм в минувшем сезоне занял 5-е место.
Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Our XI to start our @premierleague season 📝#LEITOT pic.twitter.com/KE9ZhGxzfD— Leicester City (@LCFC) August 19, 2024
Your first Spurs team of 2024/25! 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 19, 2024
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/NwgfiWmLFW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле