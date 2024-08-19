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Чемпионат Англии
Лестер
19.08.2024 22:00 – 24 0 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 августа 2024, 22:00 | Обновлено 19 августа 2024, 22:13
148
0

Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 августа в 22:00 матч 1-го тура Английской Премьер-лиги

19 августа 2024, 22:00 | Обновлено 19 августа 2024, 22:13
148
0
Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Лестер

19 августа в 22:00 проходит матч 1-го тура АПЛ, в котором встречаются Лестер и Тоттенхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лестер вернулся в АПЛ, проведя минувший сезон в Чемпионшипе. Тоттенхэм в минувшем сезоне занял 5-е место.

Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Лестер - Тоттенхэм Лестер Тоттенхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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