Лестер – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа в 22:00 проходит матч 1-го тура АПЛ, в котором встречаются Лестер и Тоттенхэм.

Лестер вернулся в АПЛ, проведя минувший сезон в Чемпионшипе. Тоттенхэм в минувшем сезоне занял 5-е место.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Our XI to start our @premierleague season 📝#LEITOT pic.twitter.com/KE9ZhGxzfD