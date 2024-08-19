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Лестер
19.08.2024 22:00 - : -
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Англия
19 августа 2024, 02:01 |
17
0

Лестер – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву

19 августа 2024, 02:01 |
17
0
Лестер – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

19 августа на «Кинг Пауэр» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Тоттенхэм». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лестер

Команда навсегда вошла в историю английского, да и мирового футбола, своим сенсационным чемпионством. Да и при Брендане Роджерсе был яркий отрезок, когда лисы брали кубковые трофеи и выступали на евроарене. Но потом все быстро развалилось, и весной прошлого года клуб неожиданно проиграл борьбу за выживание. Благо, что ставка на Энцо Мареску сработала: итальянец не без проблем, особенно весной, вернул сразу же подопечных в АПЛ... И был летом переманен в Челси. Так что в Премьер-Лиге руководить будет Купер, валлиец, что сделал себе имя, подняв и удержав в высшем дивизионе Ноттингем Форест. Выкупили у Спортинга Фатау, что стал лидером полузащиты, играя в аренде в прошлом сезоне. Состав укрепили защитником Околи, ведутся переговоры о приглашении Нелсона из Арсенала, Бергвейна из Аякса и Заа у Галатасарая.

Тоттенхэм

Клуб год назад остался без своего многолетнего лидера, Кейна. А тренером стал Постекоглу, для которого это первый опыт работы в топ-дивизионе (хотя с Селтиком он был чемпионом шотландского Премьершипа). Шпоры вели борьбу за квартет лидеров, смогли обогнать Челси, Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. Но уступили сенсации розыгрыша - Астон Вилле, оставшись за пределами лигочемпионовского квартета. Австралийский менеджер получит еще один шанс выполнить свою топ-задачу, поднять все-таки Тоттенхэм в четверку лидеров. А нападение усилено подписанием Соланке, параллельно было сброшено балласт - Сессеньона, Хейбьерга, Эмерсона, Тангангу и Брайана Хиля.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года, после четырех поражений кряду, лисы смогли обыграть лондонский гранд - но тот успех тогда не спас от вылета эту команду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что новичок начнет с набора хотя бы очка. Постекоглу дольше работает со своими подопечными, которые выше классом. Согласимся и поставим на победу гостей (коэффициент - 1,615).

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Лестер Лестер - Тоттенхэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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