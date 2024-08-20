В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

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Для «шпор» на 29-й минуте счет открыл Педро Порро. Во втором тайме ситуацию уравнял бомбардир «Лестера» Джейми Варди.

«Лисы» провели минувший сезон в Чемпионшипе и сумели вернуться в АПЛ.

Премьер-лига. 1-й тур, 19 августа

Лестер – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Варди, 58 – Порро, 29

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