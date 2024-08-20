Англия20 августа 2024, 00:59 | Обновлено 20 августа 2024, 01:02
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Лестер – Тоттенхэм – 1:1. Лисы против шпор в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Англии
20 августа 2024, 00:59 | Обновлено 20 августа 2024, 01:02
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В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для «шпор» на 29-й минуте счет открыл Педро Порро. Во втором тайме ситуацию уравнял бомбардир «Лестера» Джейми Варди.
«Лисы» провели минувший сезон в Чемпионшипе и сумели вернуться в АПЛ.
Премьер-лига. 1-й тур, 19 августа
Лестер – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Варди, 58 – Порро, 29
Видео голов и обзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
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