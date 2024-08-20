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Чемпионат Англии
Лестер
19.08.2024 22:00 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2024, 00:59 | Обновлено 20 августа 2024, 01:02
31
0

Лестер – Тоттенхэм – 1:1. Лисы против шпор в АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Англии

20 августа 2024, 00:59 | Обновлено 20 августа 2024, 01:02
31
0
Лестер – Тоттенхэм – 1:1. Лисы против шпор в АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для «шпор» на 29-й минуте счет открыл Педро Порро. Во втором тайме ситуацию уравнял бомбардир «Лестера» Джейми Варди.

«Лисы» провели минувший сезон в Чемпионшипе и сумели вернуться в АПЛ.

Премьер-лига. 1-й тур, 19 августа

Лестер – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Варди, 58 – Порро, 29

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Порро (Тоттенхэм).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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