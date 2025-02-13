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  4. «Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
Англия
13 февраля 2025, 19:54 |
2106
2

«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным

Андони Ираола высоко оценивает украинца

13 февраля 2025, 19:54 |
2106
2
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Андони Ираола

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола рассказал, как ему работается с защитником сборной Украины Ильей Забарным.

«Думаю, что о Забу мне будет не сложно рассказывать. Я не уверен, были ли такие моменты, чтобы мы решили заменить его хотя бы на одну минуту за то время, что я здесь работаю.

Поэтому это, по сути, говорит все о том, как мы ему доверяем, о том, насколько он является надежным и крепким. И его очень легко тренировать. Он прислушивается к советам тренера, приходит каждый день на тренировку с отличным настроением, и я также наслаждаюсь его развитием.

Когда я пришел, он уже был отличным игроком, но довольно застенчивым. Он мало говорил, а теперь вы видите, как он руководит всем сзади, кричит тем, кто играет впереди, требует определенные вещи от других.

И это показывает, как он развивается и как становится все более важным игроком для нас. Я люблю его как человека и как игрока», – сказал Ираола Bournemouth Echo.

Ранее сообщалось о том, что европейскому гранду советуют подписать Забарного.

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Андони Ираола Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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samird
Що тут казати - пощастило Забарному з тренером. Дуже подобається Андоні. І як фахівець, і як людина. Із задоволенням спостерігаю за грою Борнмута. Просто пречудовим варіантом було б, якщо Іраолу покликав би до себе хтось з топів, і він підтягнув за собою Іллю.
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+2
Victor673256ua
Борнмуту скоро доведеться шукати Забарному заміну. Якщо не цим літом, то у наступному сезоні такого захисника із задоволенням придбає хтось із грандів
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0
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