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Англия
18 августа 2024, 14:40 | Обновлено 18 августа 2024, 14:41
1204
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Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы

Микель Мерино очень близок к уходу из «Реал Сосьедада»

18 августа 2024, 14:40 | Обновлено 18 августа 2024, 14:41
1204
0
Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Лондонский «Арсенал» находится на завершающей стадии переговоров по трансферу испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует арендовать вингера «Баварии» Кингсли Комана.

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трансферы Арсенал Лондон Ла Лига Микель Мерино трансферы АПЛ Реал Сосьедад Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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