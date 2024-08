Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы

Лондонский «Арсенал» находится на завершающей стадии переговоров по трансферу испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.

В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует арендовать вингера «Баварии» Кингсли Комана.

