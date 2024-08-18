Арсенал находится на финальной стадии переговоров по чемпиону Европы
Микель Мерино очень близок к уходу из «Реал Сосьедада»
Лондонский «Арсенал» находится на завершающей стадии переговоров по трансферу испанского полузащитника «Реал Сосьедада» Микеля Мерино, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны почти согласовали сумму трансфера 28-летнего футболиста и сейчас работают над структурой и сроками выплат.
В прошлом сезоне Ла Лиги Мерино принял участие в 32 матчах, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» планирует арендовать вингера «Баварии» Кингсли Комана.
🚨🔴⚪️ Arsenal and Real Sociedad in contact again this weekend to get Mikel Merino deal done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024
Negotiations at final stages after #AFC advanced more than two weeks ago, fee almost agreed while working on deal structure/payment terms.
All parties remain optimistic. ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/BagmudKXhm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В канадском Квебеке состоялось шоу с участием украинского боксера
Команды сыграют в третьем туре УПЛ