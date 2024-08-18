Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
ATP
18 августа 2024, 10:35 |
492
0

Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати

Янник в 1/2 финала сыграет против Александра Зверева, Фрэнсис Тиафо vs Хольгер Руне

18 августа 2024, 10:35 |
492
0
Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 18 августа завершились все 1/4 финала на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах выбил «нейтрала» Андрея Рублева. Далее итальянец сыграет против Александра Зверева, который одолел Бена Шелтона.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Фрэнсис Тиафо и Хольгер Руне. Американец выиграл у Хуберта Хуркача (поляк снялся после проигранного сета), а представитель Дании обыграл Джека Дрейпера.

АТР 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [6] – 4:6, 7:5, 6:4
Александр Зверев [3] – Бен Шелтон [12] – 3:6, 7:6 (7:3), 7:5

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [5] – Фрэнсис Тиафо – 3:6, RET., Хуркач
Джек Дрейпер – Хольгер Руне [15] – 4:6, 2:6

АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [3]
Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне [15]

По теме:
ВИДЕО. Скандал на матчболе в поединке Оже-Альяссим – Дрейпер
Алькарас рассказал, почему разбил ракетку в матче с Монфисом
Определены все участники 1/4 финала на Мастерсе в Цинциннати
Фрэнсис Тиафо Янник Синнер Андрей Рублев Александр Зверев Бен Шелтон Хуберт Хуркач Джек Дрейпер Хольгер Руне ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
Бокс | 17 августа 2024, 15:30 0
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры
Уайлдеру предлагают последний шанс на возобление карьеры

Деонтей может провести бой с Дереком Чисорой

Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Футбол | 17 августа 2024, 21:23 7
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей

Тренер Динамо ответил на вопросы журналистов

Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.08.2024, 20:26
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.08.2024, 07:15
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати
Теннис | 17.08.2024, 11:35
Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати
Дальше без украинок. Известны все четвертьфиналистки в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
Турки Аль-Шейх назвал окончательную дату реванша Усик – Фьюри
16.08.2024, 09:20
Бокс
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 21
Футбол
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 1
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
17.08.2024, 13:35 6
Футбол
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 5
Бокс
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 147
Футбол
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
16.08.2024, 22:24 1
Теннис
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
Известны оценки Зинченко, Забарного и Миколенко за старт сезона АПЛ
17.08.2024, 19:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем