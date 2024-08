Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати

В ночь на 18 августа завершились все 1/4 финала на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах выбил «нейтрала» Андрея Рублева. Далее итальянец сыграет против Александра Зверева, который одолел Бена Шелтона.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Фрэнсис Тиафо и Хольгер Руне. Американец выиграл у Хуберта Хуркача (поляк снялся после проигранного сета), а представитель Дании обыграл Джека Дрейпера.

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [6] – 4:6, 7:5, 6:4

Александр Зверев [3] – Бен Шелтон [12] – 3:6, 7:6 (7:3), 7:5

Нижняя часть сетки

Хуберт Хуркач [5] – Фрэнсис Тиафо – 3:6, RET., Хуркач

Джек Дрейпер – Хольгер Руне [15] – 4:6, 2:6

АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [3]

Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне [15]

