Выиграет ли Синнер трофей? Известны все полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Янник в 1/2 финала сыграет против Александра Зверева, Фрэнсис Тиафо vs Хольгер Руне
В ночь на 18 августа завершились все 1/4 финала на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати (США).
Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер в трех сетах выбил «нейтрала» Андрея Рублева. Далее итальянец сыграет против Александра Зверева, который одолел Бена Шелтона.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Фрэнсис Тиафо и Хольгер Руне. Американец выиграл у Хуберта Хуркача (поляк снялся после проигранного сета), а представитель Дании обыграл Джека Дрейпера.
АТР 1000 Цинциннати. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Андрей Рублев [6] – 4:6, 7:5, 6:4
Александр Зверев [3] – Бен Шелтон [12] – 3:6, 7:6 (7:3), 7:5
Нижняя часть сетки
Хуберт Хуркач [5] – Фрэнсис Тиафо – 3:6, RET., Хуркач
Джек Дрейпер – Хольгер Руне [15] – 4:6, 2:6
АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [3]
Фрэнсис Тиафо – Хольгер Руне [15]
This is going to be good 🍿🥤#CincyTennis pic.twitter.com/nzP4f2FCge— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 18, 2024
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