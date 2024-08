Звездный полузащитник Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ

«Манчестер Сити» хочет подписать испанского полузащитника «Барселоны» Педри, сообщает Football365.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в 80,6 миллиона евро. «Манчестер Сити» может предложить «Барселоне» включить в соглашение трансфер португальского полузащитника Матеуса Нунеса, чтобы снизить цену на трансфер Педри.

Ожидается, что Педри может заменить Де Брюйне, если бельгиец покинет «Манчестер Сити».

Также сообщается, что горожане хотели подписать испанского полузащитника и раньше, однако президент Барселоны Жоан Лапорта не позволил этому трансферу состояться.

В сезоне 2023/24 Педри провел за каталонский клуб в Ла Лиге 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых передачи. На победном для сборной Испании Евро-2024 Педри сыграл за Красную фурию 4 раза и отдал 1 голевую передачу.

